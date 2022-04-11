5周歲 雄安新區未來之城見雛形

自2017年設立至今，雄安新區迎來5周歲，規劃建設、回遷安置、央企入駐、生態改善……這座未來之城交出了怎樣的答卷？

據中新社，按照把每一寸土地規劃得清清楚楚再開工建設的要求，雄安新區打造「1+4+26」規劃體系，堅持一張藍圖繪到底。

「1」指以「河北雄安新區規劃綱要」為引領。「4」為「河北雄安新區總體規劃」、「白洋澱生態環境治理和保護規劃」、「河北雄安新區起步區控制性規劃」、「河北雄安新區啟動區控制性詳細規劃」四個綜合性規劃。「26」為支撐新區總體和起步區層面的能源、交通、產業、市政等規劃。

自雄安從規劃階段轉向全面建設以來，截至2021年底，177個重點項目已經開工，其中60個項目已於2021年底完工。16萬建設大軍晝夜奮戰，120多個重大項目同步推進。

據河北雄安新區管理委員會改革發展局指出，今年，雄安新區一季度集中開工項目43個，總投資達到601億元（人民幣，下同）；二季度集中開工項目53個，總投資達880億元。

歷經5年光陰，從一張白紙開始，一座現代化的城市如今已在雄安顯現雛形。在雄安新區首個集中建成區——容東片區，目前已入住4萬餘人，1000多棟建築全部交工後將容納17萬人。

「入住之後感覺挺方便，上下樓電梯很順暢，廚房裡還配備了燃氣灶和抽油煙機。」已搬入容東片區新居的拆遷居民孟建軍說，這裡環境優美，除了便捷的配套設施，還有公園，成為周邊居民的休憩、娛樂之地。

容東片區的金湖未來城項目建成後，將布局金融商業方城、美術館、圖書館等。

據中建八局金湖未來城項目第五標段總工程師潘博文指出，該公司承建的容東城市客廳由住宅、公寓、辦公及商業組成，建成後將成為雄安最具活力的城區之一。

目前，雄安新區已進入大規模建設和承接北京非首都功能紓解同步推進階段。

一批非首都功能紓解項目加快落地，中國星網、中國中化、中國華能等部分大陸央企和大學、醫院相繼落戶，並陸續開工建設，承接紓解工作有力有序有效。

截至3月中，大陸央企在雄安設立分公司、子公司及各類分支機構100多家；新區本級登記企業近3800戶，其中87%為北京投資來源企業，行業主要分布在科學研究和技術服務業、租賃和商務服務業、信息傳輸、軟體和信息技術服務業等。