疫中求變 義烏商人再大膽創新

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
葉門客商在義烏國際商貿城選購茶壺，同時通過視訊向沙烏地阿拉伯客戶介紹價格和庫存。（新華社）
葉門客商在義烏國際商貿城選購茶壺，同時通過視訊向沙烏地阿拉伯客戶介紹價格和庫存。（新華社）

「這個鐘還不錯，多少錢？」在義烏國際商貿城四區的欣隆水晶店內，24歲的業務員小丁一手拿著手機，一手指著掛在牆上的水晶時鐘發問。

小丁手機的另一頭是遠在巴勒斯坦的客商。受疫情影響，海外客商來華不便，小丁成了他們的「眼睛」。

「115元（人民幣，下同）。」小丁把報價翻譯成阿拉伯語轉達，螢幕中客商搖了搖頭，「還是有點貴」。手機又轉向了其他貨架，相似的詢價繼續進行著。

據新華社，作為義烏市某外貿公司的業務員，疫情給小丁的工作時間和工作方式帶來了不小變化。6個小時的時差讓她在中國過上了巴勒斯坦時間，幾乎每天都會忙到晚上9、10點鐘，甚至更晚。

提供雲參觀服務

小丁說：「以前我們陪同客商現場採購，現在客商來不了義烏，產品上的細節需要我們觀察和轉達，下單的操作也常由我們代勞。」

即便看貨下單流程不便，小丁依然看到外國客商對中國製造的強勁需求。「中國製造的小商品依然具有很強的競爭力，海運費居高不下依然出貨不斷就是力證。」小丁連線的巴勒斯坦客商，在「雲參觀」了幾家商鋪後，爽快地下單了半個集裝箱的水晶工藝品。

設計互動式玩具

新冠肺炎疫情爆發以來，義烏國際商貿城裡摩肩接踵的景象不再，但精明能幹的義烏商人們積極應對、敏銳捕捉市場需求變化，尋找新生機。

對於苗苗玩具有限公司的負責人王許雪來說，店裡的銷量冠軍已經從提包、帽子等傳統兒童用品，變成了儲存上百首歌曲並能學人說話的互動玩具「會跳舞的仙人掌」。

「這兩年海運費用居高不下，如果我們還按照以前的思路做產品，根本無法對抗運輸成本的上漲。」王許雪觀察到疫情以來海外市場對於互動式玩具的需求，便帶領團隊設計了一系列語音互動玩具，這些緊跟潮流的「爆款」（熱門商品），為企業帶來了10%的年銷售額增長。

「海運成本確實成倍增長，但面對『爆款』，客商甚至可接受價格更高的空運。」王許雪說，即便空運運費上漲到每公斤50元，每天3000個「爆款」玩具的發貨量依然能夠得到保證。「毛絨玩具走空運在以前是很少見的。」

創新產品受青睞

同在義烏國際商貿城的慧港家紡店內，各式地毯整齊懸掛，不同絨面的床上用品碼放得井井有條。店主陳芳芳和往常一樣整理著店內的樣品，不時拍照發給海外客商。雖然疫情冷落了門庭，但得益於適當的應對策略，公司依然實現了營業額的增長。

從法蘭絨到棉花絨、牛奶絨，從素色到麻將紋、燙金處理，陳芳芳的心得是創新。「不同地區對家紡的審美有差異，但是對於好產品、新產品的需求是永恆的。」她說。

繳出亮眼成績單

在疫情衝擊下保持活力和韌性，「中國小商品之都」義烏交出了一份亮眼的出口答卷。據海關部門統計，今年1、2月分，義烏市進出口總值達737.6億元，較去年同期增長47.8%。

疫情 巴勒斯坦

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