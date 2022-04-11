中韓產業園進駐 惠州躍投資熱區

聯合報 / 大陸新聞中心/綜合報導
在伯恩光學惠州生產基地內，工作人員正在忙碌中。（中新社）
在伯恩光學惠州生產基地內，工作人員正在忙碌中。（中新社）

一百多個工程塔吊林立，項目建設高峰期數千工人施工，中韓（惠州）產業園起步區的工地熱火朝天。

據新華社，作為大陸國務院批准設立的中國三大中韓產業園之一，也是廣東省內兩個中外共建產業園之一，中韓（惠州）產業園核心組團分為5大片區，面積共約94.1平方公里，正成為粵港澳大灣區投資創業熱土。

據了解，截至目前，中韓（惠州）產業園累計引進各類項目165宗，計畫總投資約1902億元（人民幣，下同），預計產值約3089億元；累計已供地項目128宗，動工項目114宗，竣工或投（試）產項目32宗。

開放的大平台吸引海內外企業落戶。大韓化工工業投資株式會社是中韓（惠州）產業園起步區首家落戶的韓資企業，其5G材料研發生產及全球供應鏈中心項目總投資10億元，預計2023年底全面竣工。

「項目建成後，我們將把公司在中國大陸的研發、生產總部遷至中韓（惠州）產業園。」大韓化工工業投資株式會社董事總經理黃輝華說。這是該企業的重要戰略規畫之一，看中的是惠州越來越好的產業基礎和營商環境，尤其是不斷壯大的本地產業集群，以及地理和交通優勢下能更好鏈接粵港澳大灣區資源。

作為廣東省對韓貿易大市，惠州與韓國經貿往來密切。2021年，惠州對韓國貨物進出口達192.8億元，同比增長38.3%。截至2022年3月，惠州累計設立韓資企業305家，實際利用韓資10.5億美元。其中累計投資總額超過千萬美元的韓企有36家，主要集中在電子信息和化工行業。

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