台商貴州賣滷肉飯 搶個體戶頭香

購菜、備料、培訓員工、檢查設備，上午8點，貴陽台胞邱智良和妻子方賢滿已忙著籌備出攤。經過幾天試運營，「寶島阿嬤台灣滷肉飯」9日正式開業，夫妻倆顯得很興奮。

據新華社，大陸國台辦、商務部、市場監督管理總局3月16日聯合印發實施「關於做好台灣居民在服務貿易創新發展試點地區申請設立個體工商戶工作的通知」，為台胞提供更多創業途徑，助其逐夢、築夢、圓夢。

「我看到相關文件後，3月22號就著手準備申請材料，25號送的件。」3月31日，邱智良領到了新政策發布後貴州省頒發的首張台灣居民個體工商戶營業執照。

「現在，我更有信心和勇氣擴大經營，讓更多人品嘗到台灣美食。」拿到執照後，邱智良便和妻子商量再開一間新店。很快，他們在貴陽市恒峰步行街的美食廣場盤下一個不足10平方公尺的攤位，售賣台灣滷肉飯和特色小吃。

據貴陽市雲岩區市場監督管理局相關負責人指出，台灣居民申請設立個體工商戶，不僅經營範圍增加、手續簡化，而且相比於設立公司，個體工商戶申辦沒有註冊資金要求，能大大節約運營成本，降低創業門檻。

現年45歲的邱智良出生於台灣苗栗，最初在家鄉經營一間客家餐館。隨著當地餐飲業面臨困難，他萌生了來大陸創業的想法。

邱智良隻身一個人來到廣東省珠海市拱北口岸經商，開了一家小型超市，專營台灣特產。隨著兩岸直航航點增多，拱北口岸客流量縮減，超市生意不似起初那般紅火。

為尋求新機遇，邱智良曾先後到四川、重慶、廣西、貴州等地考察。「貴陽發展空間大，資金門檻又低，對小本經營的人來說，包容性更強。」邱智良坦言，「貴陽人情味很足，讓我有一種家的感覺。」

2010年，邱智良和妻子決定移居貴陽。初來乍到，不習慣當地飲食就只能自己下廚，行李箱中一半都是台灣醬料和食材。「黔菜和客家菜口味不同，一個喜酸辣，一個偏鹹香。慢慢習慣後，我還愛上了貴州特色菜涼拌折耳根，下館子必點。」邱智良說。

邱智良還將母親林素珍帶來貴陽，幫忙照顧孩子。時常在家中和朋友小聚，母親會做些台灣美食來招待大家，寶島美味成了朋友情感聯結的紐帶。「阿良朋友建議我們開餐廳，讓更多人品嘗和了解台灣美食。」65歲的林素珍十分健談。