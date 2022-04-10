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扛不住「妖鎳」 蔚來汽車也漲了

聯合報 / 記者林茂仁／即時報導
蔚來汽車宣布漲價。（新華社）
蔚來汽車宣布漲價。（新華社）

鎳價漲太多，讓原本堅持不漲價蔚來汽車在10日宣布，旗下車款包括蔚來ES8、ES6及EC6將在5月10起漲價人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）。

一財網報導，蔚來汽車董事長李斌說：「原材料特別是電池原材料今年漲得太多，近期也看不到下降等趨勢，本來想多扛一扛，疫情這麼一搞更是扛不住了。」

蔚來汽車在4月10日宣布漲價，到5月10日價格正式調漲，蔚來汽車為正式漲價預留了一個月的時間，這也是近期多家新能源車企通用的操作，包括小鵬、極氪等車企均先宣布、後調漲，好讓想買車的消費者趕緊下單，將造成訂單大增。

蔚來汽車公布的資訊顯示，ES8、ES6及EC6車型起售價上調人民幣1萬元；ET7/ET5的起售價格不變；BaaS電池租用價格方面，長續航電池包電池租用服務費由人民幣1,480元/月調整為1,680元/月；標準續航電池包電池租用服務費不變，仍為980元/月。已購車用戶不受該調整影響。

此外，5月9日（含）前支付ES8、ES6、EC6、ET7訂金或ET5預訂金的用戶，購車及電池租用價格不受此次調整影響。2022年以來，中國新能源汽車市場已在1月和3月分別迎來2次漲價潮，包括大眾、比亞迪等傳統車企，特斯拉、小鵬、理想等造車新勢力等均調漲旗下產品售價。

業內人士分析，4月新能源車市還將有新的一波漲價潮。在蔚來宣布漲價之前，賓士、寶馬等豪華車企已宣布漲價，

在價格調漲的金額上，包括特斯拉、威馬、小鵬等多家車企旗下產品價格上調金額均超過人民幣2萬元，其中零跑C11尊享版、性能版價格調漲高達人民幣3萬元；威馬EX5價格調漲人民幣2.6萬元。

漲價 人民幣 蔚來汽車

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