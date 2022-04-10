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上海物資缺民怨深 5千外賣員投入物資輸送

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
上海各互聯網平台加速配送物資。圖為京東物流上海虹口營業部，工作人員正對回來的電動自行車進行消毒作業。（中新社）
上海各互聯網平台加速配送物資。圖為京東物流上海虹口營業部，工作人員正對回來的電動自行車進行消毒作業。（中新社）

上海嚴格防疫，造成民生物資嚴重短缺，民怨極深。上海已通令物流運輸業者和電商平台、商場業者，加快恢復營運、增加運力解決買菜難的問題。包括餓了麼、京東已調派近5千騎手（外賣員）返回崗位，4千多家商家恢復開業接單。

上海疫情大爆發後，各平台至少數千名騎手無證通行，外送服務中斷；另有數千餐飲店家停止營業，也無法接單營業，加上官方統一配送的蔬菜、肉品、水果不及時，導致民生物資嚴重斷供，「買不到、難買到」，上海市民抱怨連連。

今天（10）上午，上海舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，邀集京東集團、餓了麼等高管說明民生物資的服務保障情況。

餓了麼資深副總裁蕭水賢表示，他們千方百計增加騎手運力，過去一周，餓了麼已新增2800名騎手重返崗位，解決最後1公里配送瓶頸。集團相關力量也全力投入，其中盒馬自提應急通道已經覆蓋超過5000個社區，大潤發在上海的蔬菜水果，每天的供應超過1000噸。過去一周，餓了麼平台4000多商家恢復開業接單。

在藥品供應上，他說，從3月28日封控以來，已經為上海市民送出了近100萬藥品訂單，其中包括大量應急用藥和慢性病藥。他們對接了1000多家藥房，同時從市內外更多管道調集藥品，特別是慢性病用藥。

京東也緊急調派2千名快遞小哥投入物資保障工作。另包括美團、叮咚買菜、拼多多等互聯網平台也都宣佈從各地增派人手、保障物資。包括騎手、快遞、揀貨員正積極返崗。

另據新聞晨報報導，阿里巴巴集的餓了麼、大潤發、盒馬、菜鳥等企業已積極組織符合條件的本地人員儘快重返保供崗位，並從外地調集增援力量，近期共計將新增抗疫保供人員3000人。

新增人員主要由騎手、快遞員、倉店揀貨員構成。其中，餓了麼本地1000名騎手重返崗位，還將從外地調配600人支援上海；大潤發從外地調配600人；盒馬陸續增加300名一線人員；菜鳥從本地增派500名快遞員。

過去一周，餓了麼已陸續增加近1500名騎手到崗，預計近日還將增加約1000名騎手。同時還將從外地調派600名騎手增援上海。菜鳥將加派500名快遞員用於上海快遞配送，支持天貓超市等物資儘快送達。同時，菜鳥驛站調配多輛無人車運力為保障社區最後一公里物資配送。

本輪疫情以來，上海大潤發每天採購近800噸蔬菜水果，19家大潤發門店參與配合政府保供物資供應。大潤發還將陸續恢復楊浦、大華、松江、大寧等地符合防疫政策門店的線上供應。大潤發目前有1100人堅守崗位，接下來，大潤發還將選派600名員工從江蘇、浙江、安徽三地出發馳援上海，在上海26家門店參與物資保供、一線分揀、線上訂單配送等工作。

上海 疫情

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