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地方「一刀切」堵路 衝擊物資供應 陸將建互認通行制度

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸交通運輸部近日召開會議，強調嚴禁擅自關停高速公路服務區；要建立統一格式、全國互 認、辦理便捷的通行證制度，確保通行證全國通行。（圖／取自中新網）
大陸交通運輸部近日召開會議，強調嚴禁擅自關停高速公路服務區；要建立統一格式、全國互 認、辦理便捷的通行證制度，確保通行證全國通行。（圖／取自中新網）

大陸疫情多點爆發，部分地區對貨運車輛採取層層加碼、「一刀切」的通行管控措施，造成貨運受阻、物流不暢，地方物資供應受到影響。大陸交通運輸部近日召開會議，強調嚴禁擅自關停高速公路服務區；要建立統一格式、大陸全國互認、辦理便捷的通行證制度，確保通行證大陸全國通行；不得層層加碼、一刀切。

據大陸交通運輸部微信公眾號指出，因防疫措施，大陸部分高速公路服務區關停、部分公路防疫檢測站壅堵，造成貨運受阻、物流不暢，部分地區生產和生活物資供應受到影響，社會高度關注。

對此，7日，大陸交通運輸部召開物流保障協調工作機制會議指出，該部督促指導各地科學規範設置公路防疫檢查點、分類精準實施通行管控、完善貨車司機服務保障，做好醫療、民生、能源、農資等重點物資運輸保障工作。但部分地區政策落實不到位、層層加碼的問題仍然存在，長三角等部分涉疫地區物流運行不暢問題較突出，須採取更切實有效的措施，打通堵點、卡點，保證大陸全國物流運行順暢，加強貨車司機服務保障。

會議強調，要確保「一斷三不斷」（一斷指堅決阻斷病毒傳播管道；三不斷是公路交通網絡不斷、應急運輸綠色通道不斷、必要的民眾生產和生活物資運輸通道不斷），切實維護人民正常生產、生活秩序。

第一，嚴禁在高速公路主線和服務區設置防疫檢測點、嚴禁擅自關停高速公路服務區，確保大陸全國交通運輸幹線暢通；第二，建立統一格式、大陸全國互認、辦理便捷的通行證制度，確保通行證大陸全國通行；第三，要依法依規制定通行管控措施，不得層層加碼、一刀切，確保通行管控政策統一；第四，要及時為貨車司機提供餐飲、如廁等基本生活服務，加密設置核酸檢測點，確保貨車司機服務措施到位；第五，加強區域協同、資訊互通，做到統一匯總，及時發布，確保管控資訊互聯共享。

會議要求，要確保各項措施落實，問題有效解決，保障貨運物流暢通和產業鏈、供應鏈安全穩定。

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