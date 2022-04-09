北京一地升級高風險地區 進口汽車配件檢出新冠病毒

北京市全區近日甫升級為低風險區，才剛摘星（指中風險地區清零，國務院行程卡系統不標註星號）不到一周，今日北京一地新列高風險。北京市疾控中心副主任龐星火於9日的疫情防控工作記者會上表示，即日起將朝陽區酒仙橋街道二街坊升級為高風險地區。與此同時，酒仙橋街道二街也傳出正有小區進行封控。

龐星火指出，截至8日24時，朝陽區酒仙橋街道二街坊近14天累計報告8例本土確診病例，1起聚集性疫情。經市疾控中心評估，按照《北京市新冠肺炎疫情風險分級標準》，本市即日起將朝陽區酒仙橋街道二街坊升級為高風險地區。此外，全市其它地區均為低風險地區。

龐星火也介紹，9日在進口汽車配件貨物中檢出新冠病毒核酸陽性。已對今日通報的感染者及陽性貨物開展流行病學調查和密切接觸者追蹤，對涉及的風險點位進行排查，對各類風險人員實施分類管控。