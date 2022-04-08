快訊

蔡總統隔離後臉書首發聲 最掛心防疫「這件事」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

深圳加強獨角獸培育 推動優質企業深交所IPO

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
深圳政府指出，將加強「獨角獸」企業上市培育，推動境內外優質獨角獸企業在深交所上市。（圖／取自新浪網）
深圳政府指出，將加強「獨角獸」企業上市培育，推動境內外優質獨角獸企業在深交所上市。（圖／取自新浪網）

深圳發文指出，將加強「獨角獸」企業上市培育，推動境內外優質獨角獸企業在深交所上市。

深圳市政府官網8日發布「深圳市人民政府關於加快培育壯大市場主體的實施意見」，提出要大力培育「獨角獸」企業（成立10年以內、估值超過10億美元、獲得過私募投資且尚未上市的企業），持續推進「優上市」（符合條件的優質企業首次公開發行股票並在證券交易所上市）。

「意見」表示，要從三方面大力培育「獨角獸」企業。第一，制定深圳市獨角獸企業遴選發現指標體系，聯合第三方高端智庫、風險投資機構等組成獨角獸企業評價委員會，聚焦生物醫藥與健康、半導體與積體電路、智慧機器人、智慧網聯汽車、新能源、新材料、量子科技等戰略性新興產業發展方向，精確鎖定具有「硬核」科技、爆發式成長潛力的企業，建立獨角獸企業培育庫。

第二，優化獨角獸企業培育體系。提供「服務資源包」支持；市級重點專項財政政策對獨角獸企業和入庫（獨角獸企業培育庫）企業給予優先支持；市政府投資項目優先為新技術、新產品和新模式提供推廣示範管道。

第三，提供高效率多層次的融資支持。一方面，發揮（人民幣）千億政府引導基金和百億天使投資引導基金作用，吸引創投機構加強對入庫企業的股權融資支持，推動股權投資機構與入庫企業資料有效協同。

同時，鼓勵國有創投機構積極參與入庫企業培育孵化。支持國資參股符合深圳市產業發展方向的獨角獸項目。

對首次在「新三板」掛牌的企業給予最高人民幣50萬元獎勵，進入創新層再給予最高人民幣30萬元獎勵。對擬在境內上市並完成上市輔導的企業給予最高人民幣100萬元獎勵，對直接在境外上市的企業給予最高人民幣80萬元獎勵，對重組外地上市企業並將其註冊地遷入深圳市的企業，以及遷入深圳市的外地優質上市企業給予最高人民幣500萬元獎勵。

深圳 人民幣 半導體

延伸閱讀

鴻海深圳龍華園區 獲UL零廢金級認證

防疫滿分！黃金獵犬陪做PCR趴地死不走 凹到一張證明貼紙才肯乖乖回家

鴻海深圳龍華園區 獲UL 2799廢棄物零填埋金級認證

上海比深圳更嚴重 台廠恐塞港出不了貨 但為何對航海王業績「短空長多」？

相關新聞

深圳加強獨角獸培育 推動優質企業深交所IPO

深圳發文指出，將加強「獨角獸」企業上市培育，推動境內外優質獨角獸企業在深交所上市。

陸學者稱 大陸這波疫情對經濟的衝擊恐超過2020年

中國人民銀行調查統計司前司長盛松成指出，大陸3月起爆發的這波本土新冠疫情，使得原本逐漸恢復的中國經濟遭受新的衝擊，而且由...

李克強：陸經濟運行面臨更大挑戰 要加力、研究新預案

大陸國務院總理李克強7日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會指出，當前大陸國內國際環境有些突發因素超出預期，經濟運行面臨更...

TCL華星t3擴產明年6月投產 成全球最大低溫多晶矽廠

大陸電子電器巨頭TCL集團旗下面板大廠華星光電8日宣布，在武漢光谷投建的第6代LTPS顯示面板生產線T3廠進行擴建，預計...

互聯網大裁員？ 陸網信辦：近半年用工人數保持平穩

近期關於大陸多家互聯網公司大規模裁員的消息在網路上滿天飛，並引發輿論熱議。據「網信中國」公眾號訊息，陸網信辦對騰訊、阿里...

李小加「滴灌通」引外資助陸企 周大福、李嘉誠新參投

港交所前行政總裁李小加退休後，於2021年初宣布與東英金融前行政總裁張高波創立「滴灌通」，要引外資為大陸中小微企業「灌溉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。