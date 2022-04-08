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李克強：陸經濟運行面臨更大挑戰 要加力、研究新預案

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務院總理李克強7日指出，當前大陸經濟運行面臨更大不確定性和挑戰，政策要靠前發力、適時加力，並研究新預案。（圖／取自新華網）
大陸國務院總理李克強7日指出，當前大陸經濟運行面臨更大不確定性和挑戰，政策要靠前發力、適時加力，並研究新預案。（圖／取自新華網）

大陸國務院總理李克強7日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會指出，當前大陸國內國際環境有些突發因素超出預期，經濟運行面臨更大不確定性和挑戰，要著力穩增長，保持經濟運行在合理區間，主要是穩就業、穩物價；政策要靠前發力、適時加力，並研究新預案。

中央人民廣播電台8日「全國新聞聯播」援引會議內容並指出，要深化改革，營造市場化、法治化、國際化營商環境，制定實施政策要聽取市場主體意見，穩定市場預期。推動平台經濟健康持續發展。

要保障能源穩定供應，保障交通主幹線、港口等有序運行，促進國際、國內物流暢通。維護產業鏈供應鏈穩定。

李克強表示，當前市場主體特別是中小微企業、個體工商戶困難加大，要著力幫扶他們渡過難關；要落實落細企業穩崗政策，強化高校畢業生就業服務；要用改革的舉措、創新的辦法促進消費和有效投資。

他並表示，擴大高水準開放，做好穩外貿、穩外資工作，保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定。還要抓好春耕生產。

路透報導，儘管中國大陸今年1到2月宏觀經濟「碰頭彩（指有好運，能獲得大豐收）」，但3月以來疫情在深圳、上海等經濟發達地區擴散蔓延，多地防疫政策紛紛收緊，給3月經濟活動投下陰影，衝擊也將蔓延至4月、並拖累第二季經濟增長。瑞銀首席中國經濟學家汪濤預計第一季中國經濟年增速為4.2%。

李克強 疫情

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