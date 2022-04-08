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TCL華星t3擴產明年6月投產 成全球最大低溫多晶矽廠
大陸電子電器巨頭TCL集團旗下面板大廠華星光電8日宣布，在武漢光谷投建的第6代LTPS顯示面板生產線T3廠進行擴建，預計2023年6月建成投產，屆時將在現有月產能5.5萬片的基礎上新增4.5萬片的產能，成為全球最大的LTPS（低溫多晶矽）生產工廠，提高大陸在中小尺寸顯示領域的全球市場占有率。
LTPS是新一代薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)的製造流程，TCL華星武漢T3項目主要生產IT顯示屏、車載顯示屏以及VR顯示屏等。
武漢華星光電是TCL華星在漢投資的專注於中小尺寸顯示屏研發、生產製造的企業。TCL華星2021年的LTPS平板面板出貨量全球第一；LTPS筆電面板出貨量全球第二；小尺寸LTPS手機面板與柔性OLED手機面板出貨量全球前四。
大陸央視報導，TCL華星項目擴產後，將極大提高大陸在中小尺寸顯示領域的自主創新能力和國產化水平，搶占顯示領域的技術制高點，增強在戰略新型顯示產業的整體競爭力。
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