TCL華星t3擴產明年6月投產 成全球最大低溫多晶矽廠

大陸電子電器巨頭TCL集團旗下面板大廠華星光電8日宣布，在武漢光谷投建的第6代LTPS顯示面板生產線T3廠進行擴建，預計2023年6月建成投產，屆時將在現有月產能5.5萬片的基礎上新增4.5萬片的產能，成為全球最大的LTPS（低溫多晶矽）生產工廠，提高大陸在中小尺寸顯示領域的全球市場占有率。

LTPS是新一代薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)的製造流程，TCL華星武漢T3項目主要生產IT顯示屏、車載顯示屏以及VR顯示屏等。

武漢華星光電是TCL華星在漢投資的專注於中小尺寸顯示屏研發、生產製造的企業。TCL華星2021年的LTPS平板面板出貨量全球第一；LTPS筆電面板出貨量全球第二；小尺寸LTPS手機面板與柔性OLED手機面板出貨量全球前四。