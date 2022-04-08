吉林省官方：第二大城已經「社會面清零」

大陸吉林省4月8日通報，4月7日新增確診617例、無症狀感染1649例，並在吉林省疫情防控記者會上，進一步宣布省內第二大城吉林市已經實現「社會面清零」。

據人民網報導，自3月2日吉林市突發疫情以來已經過37天，而4月7日至8日開展的最新一輪核酸檢測已經完成，「按照國家疫情防控有關規定，經過對檢測結果的綜合研判，吉林市疫情防控指揮部判定，吉林市已經實現社會面清零目標」。

所謂「社會面清零」，是指在社區中，只要有人感染，全部居民都要被帶往郊區隔離，並繼續逐一篩檢沒被隔離的社區，直到不再篩出確診病例為止，換言之，新增確診病例都是在隔離區，而不存在於社區中，就達成「社會面清零」。