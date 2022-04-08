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李小加「滴灌通」引外資助陸企 周大福、李嘉誠新參投

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
港交所前行政總裁李小加。路透
港交所前行政總裁李小加。路透

港交所前行政總裁李小加退休後，於2021年初宣布與東英金融前行政總裁張高波創立「滴灌通」，要引外資為大陸中小微企業「灌溉」。市場關注「滴灌通」的進度。據陸媒「21世紀經濟」報導，滴灌通於3月31日完成7,000萬美元的B輪融資，香港兩大富豪家族，包括周大福集團創始人鄭志剛以個人身分參投，李嘉誠創立的維港投資也在新一波名單之列。

滴灌通是連接大陸小微企業和全球資本的創新金融平台，於2021年8月正式啓動。目前，滴灌通團隊規模已增至近100人，在大陸投資超過100家小微門店，涉及零售、餐飲、服務、文體等四大領域，門店覆蓋15個子行業。儘管成立時間才一年，但截至目前滴灌通融資總金額已達1.2億美元。

此次B輪融資中，紅杉中國（Sequoia China）作為滴灌通的早期投資者之一，繼A輪融資後再次投資。

參與本輪融資的新投資者還包括農銀國際（ABCI）、鄭志剛（Adrian Cheng）、盈信泰資本（Ausvic Capital）、莊士資本（Chuang‘s Capital）、Dara Holdings、維港投資（Horizons Ventures）、凱思博橋美基金（Keywise ARCHina Fund）、聯想創投（Lenovo Capital）、Vectr Fintech等機構。

滴灌通創始人兼主席李小加表示，「我們很高興引入一眾領先的戰略及機構投資者，加入滴灌通的大家庭，並十分期待與他們密切合作，為滴灌通實現連接全球資本和中國小微經濟的企業使命。」

據悉，隨著業務模式跑通，滴灌通連接全球資本的基礎設施也將在今年初步成型。未來，滴灌通還將推出一個數據分析平台，用於連接連鎖品牌、門店和生態資源，以及一個投資訊息平台，向影響力投資者提供指數、評級與資產組合構建服務。創新性功能相互連接，共同打造一個全新的金融市場。

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