騰訊創始人馬化騰2021年薪1.9億元 年減25%

據陸媒「IT之家」8日消息，騰訊的年度報告顯示，騰訊首席執行官兼聯席創始人馬化騰去年年度薪酬為人民幣4,410 萬元（約新台幣1.9億元），年減25%。騰訊總裁劉熾平2021年薪酬總額則年減24%，為人民幣3.23 億元（約新台幣15.06億元），2020年為4.277 億元。

騰訊控股於3月23日發布2021年度第4季及全年財報顯示，截至2021年12月31日，騰訊共有11萬2,771名僱員，較2020年8萬5,858名僱員增加26,913人。截至去年底的總酬金成本為人民幣955.23億元，較2020年增長37%。

按上述計算，騰訊員工2021年人均月薪為人民幣7.06萬元，2020年為人民幣6.76萬元，年增4.4%；騰訊員工2021年人均年薪為84.7萬，2020年為81.11萬，年增3.59萬。

騰訊2021年第4季淨利潤為人民幣248.8億元，年減25%，這是繼第3季淨利下跌2%後，騰訊連續第2季出現單季淨利負增長。2021年全年，騰訊實現營收人民幣5,601.18億元，年增16%，淨利潤人民幣1,237.88億元，年增1%，創騰訊近十年淨利增幅新低。

此外，騰訊營收淨利增長放緩、互聯網企業股價受挫也影響馬化騰的身家收入。據《福布斯》（Forbes）雜誌5日發布2022全球億萬富豪榜，馬化騰以372億美元身價排第34位，比去年大幅下滑19位。