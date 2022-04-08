國際多式聯運班列 長江─ 中南半島 果園港首發緬甸

裝載著摩配產品的列車7日從重慶果園港鐵路專用線駛出，經中老（中寮）鐵路進入老撾（寮國）萬象，再到泰國、緬甸。這是長江上游最大內河樞紐港果園港，首趟到緬甸的國際多式聯運班列，通過江鐵公海（長江航道、鐵路、公路、海運）聯運串聯長江經濟帶與中南半島。

據中新社，班列的首發，標誌著果園港物流樞紐依託陸海新通道，打通了長江港口至緬甸仰光，可抵達印度洋的新路線。該物流線路開啟了西南地區通往印度洋又一條便捷的物流通道。

「該線路開通後，運輸距離和時限將大幅縮短，單程運輸時間可節約20天左右，將形成比傳統物流路徑更經濟、更便捷的替代方案。」重慶果園港國際物流樞紐建設發展有限公司相關負責人稱，該線路的開通對其搶抓「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）戰略機遇，促進長江經濟帶、瀾湄流域經濟發展帶融合聯動發展，提升陸海新通道對地區產業鏈、供應鏈的支撐作用具有重要意義。