中紐自貿協定升級 7日起生效

聯合報 / 記者陳政錄／綜合報導
中紐自貿協定升級。圖為上海洋山深水港。（新華社）
中紐自貿協定升級。圖為上海洋山深水港。（新華社）

大陸商務部宣布，「中紐自貿協定（FTA）升級議定書」，於4月7日起生效。大陸商務部指稱，該議定書進一步擴大兩國貨物、服務、投資等領域市場開放，提升貿易便利化等水平，更加符合現代經濟與貿易發展的需要。

據大陸商務部網站宣布，2022年4月7日，「中華人民共和國政府和紐西蘭政府關於升級『中華人民共和國政府和紐西蘭政府自由貿易協定』的議定書」正式生效。

中紐FTA於2008年4月7日簽署，同年10月1日實施。2016年11月，兩國啟動FTA升級談判，並於2021年1月26日簽署「升級議定書」。央視2月15日報導，大陸商務部長王文濤與紐西蘭貿易和出口增長部長奧康納舉行視訊會談，雙方宣布已完成議定書的國內核准程序。

對於中紐FTA升級，大陸商務部指出，升級議定書進一步擴大貨物、服務、投資等領域市場開放，進一步提升貿易便利化等規則水平，還新增電子商務、競爭政策、政府採購、環境與貿易等4個章節，更加符合現代經濟與貿易發展的需要。

大陸商務部表示，升級議定書使中紐兩國自貿關係在現有的FTA、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）基礎上實現提質增效，有助深化兩國各領域合作。

大陸商務部 FTA 紐西蘭

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