東北黑蜂產業 農民甜蜜致富

上午時分，在黑龍江省雙鴨山市饒河縣大通河鄉太平村，村民吳守軍頭戴防蜇面罩，正小心翼翼地為100餘個蜂箱打開蓋子。春日和煦的陽光下，沉睡一冬的東北黑蜂得以重新接觸大自然。

據新華社，吳守軍受訪指出，東北黑蜂抗寒能力強，可以度過零下30餘攝氏度的寒冬。天氣轉暖後，蜂農們會選擇8攝氏度以上晴暖無風天氣，將蜂箱搬到室外，開箱使其中的蜜蜂飛翔排泄。此後，只要做好保溫工作，便可將蜂箱置於室外，靜待採蜜時節。

饒河縣位於中俄邊境烏蘇里江畔，有著「東北黑蜂之鄉」的稱號。東北黑蜂國家級自然保護區就在其境內，是大陸專門為單一蜂種設立的國家級自然保護區。得天獨厚的地理和氣候條件，孕育了豐富的蜜源植物，也讓吳守軍這樣的普通農民通過養蜂走上致富路。

經過保護性發展，在東北黑蜂國家級自然保護區內，東北黑蜂種群數量已由建區初期的8000群左右，發展到現在的5萬餘群，專業黑蜂養殖戶由100戶發展到600餘戶。當地成立了100餘家養蜂合作社，為入社蜂農提供蜜蜂養殖技術培訓，提升東北黑蜂養殖水平和蜂蜜產量。

饒河縣五林洞鎮關門村蜂農沈小麗在自家院內將蜂箱成排擺放，逐個打開箱蓋細心查看蜜蜂越冬後的狀態，臉上露出欣喜的神情。

「我去年一共養殖了50多箱蜜蜂，產了4000多斤蜂蜜。今年我還要擴大養殖規模，再養殖10到20箱蜜蜂。」沈小麗說，村裏養蜂合作社有專業技術指導，幫助她經營好這份「甜蜜事業」。

此外，當地蜂產品企業提前與蜂農簽訂蜂蜜收購協議，借助日益完善的銷售網路，助力解決「蜜香也怕巷子深」。「去年我們銷售了500多噸東北黑蜂蜂蜜，今年我們已經跟100多戶蜂農簽訂收購協議，帶動他們共同致富。」黑龍江省東北黑蜂開發有限責任公司董事長湯躍峰說。

據了解，饒河縣內的11家蜂產品企業，共開發了蜂蜜、蜂膠等四大系列120餘種蜂產品。企業不斷更新換代的生產設備和工藝，以及最新引入的「數位化」生產管理流程，讓每一滴優質蜂蜜都發揮其應有的價值。