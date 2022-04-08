大豆油料擴種 「確保穩中有增」

聯合報 / 大陸新聞中心/綜合報導
大陸農業農村部印發「2022年農墾帶頭擴種大豆油料行動方案」，要求落實地方政府分解下達的大豆油料擴種任務。（新華社）
大陸農業農村部印發「2022年農墾帶頭擴種大豆油料行動方案」，要求落實地方政府分解下達的大豆油料擴種任務。（新華社）

大陸農業農村部近日印發「2022年農墾帶頭擴種大豆油料行動方案」，要求落實地方政府分解下達的大豆油料擴種任務，確保大陸農墾大豆種植面積達到1460萬畝以上，實現油菜、向日葵、花生等油料作物播種面積穩中有增。

據新華社，大陸農墾土地資源豐富，農產品商品率高，是保障糧食安全和重要農產品有效供給的「國家隊」。

據了解，2022年農墾帶頭擴種大豆油料行動的目標包括：確保大陸農墾大豆種植面積達到1460萬畝以上；實現油菜、向日葵、花生等油料作物播種面積穩中有增，確保大陸農墾油料作物種植面積達到460萬畝以上；推動大豆油料單產水平穩步提升，單產提高2%以上；推動社會化服務向墾區外延伸，生產託管大豆面積120萬畝以上、單產提高10%以上。

方案要求，農墾要通過優化布局、深挖潛力、科學輪作等方式帶頭擴大大豆油料種植面積。黑龍江、內蒙古、吉林、遼寧等墾區要促進大豆玉米兼容發展，推進良種良法配套、農機農藝融合；在地下水超採區、低質低效粳稻種植區、寒地井灌稻區推進「水改旱」「稻改豆」試點；要通過推進合理輪作，擴大耕地輪作規模，建立「玉米+大豆」「玉米+大豆+經濟作物」等基本輪作制度。

內蒙古、青海、新疆及新疆兵團等春油菜主產墾區，湖南、湖北、江西、安徽、江蘇等冬油菜主產墾區要採取與飼草輪作、盤活冬閒田、合理利用田埂、因地制宜推廣稻油或稻稻油種植模式等措施，挖掘擴種潛力。

方案提出，要通過選用優質良種、提升耕地地力、推廣高產模式、做好節糧減損等方式帶頭提高大豆油料單產水平。要在大豆油料主產墾區，篩選推廣一批田間表現好的大豆油料主導品種；鼓勵農墾種業企業與大學、科研院所等開展聯合攻關，選育推廣一批抗逆抗倒、耐鹽鹼、適宜機械化的高產優質大豆油料作物品種。

此外，要加大高標準農田建設力度，推廣大豆油料優質高產高效生產模式，帶動整體均衡增產。

內蒙古 新疆 食安

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