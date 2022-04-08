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文化產業振興鄉村 2025年建立機制

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸文化和旅遊部、教育部、自然資源部、農業農村部、國家鄉村振興局、國家開發銀行日前聯合印發的「關於推動文化產業賦能鄉村振興的意見」（下稱意見）提出，到2025年，文化產業賦能鄉村振興的有效機制基本建立。

據中新社，意見明確了創意設計、演出產業、音樂產業、美術產業、手工藝、數位文化、其他文化產業、文旅融合等8個文化產業賦能鄉村振興重點領域，提出了培育壯大市場主體、建立匯聚各方人才的有效機制、加強項目建設和金融支持、統籌規劃發展和資源保護利用等4方面政策舉措，引導文化產業機構和工作者深入鄉村對接支持、投資興業，促進文化產業人才、資金、項目、消費等要素更多向鄉村流動，增強農村發展活力，培育發展新動能。

意見要求，地方各級相關部門和機構要根據本地實際情況，協調各方力量，統籌各類資源，加大支持力度，扎實推進文化產業賦能鄉村振興工作。文旅部將會同相關部門遴選一批文化產業賦能鄉村振興試點縣（市、區），充分發揮縣域統籌規劃、資源配置，探索體制機制創新，總結經驗做法，形成可複製、可推廣典型示範。

意見提出，到2025年文化產業賦能鄉村振興的有效機制建立，優秀傳統鄉土文化得到有效激活，鄉村文化業態豐富發展，鄉村人文和自然資源得到有效保護和利用，鄉村一二三產業有機融合，文化產業對鄉村經濟社會發展的帶動作用更加顯著。

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