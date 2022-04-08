煉油、磷銨等行業 陸嚴控新增產能

聯合報 / 記者陳政錄／綜合報導
中國大陸將嚴控石化業新增產能。（新華社）
中國大陸將嚴控石化業新增產能。（新華社）

為達綠色低碳發展的目標，中國大陸工信部7日發文指出，到2025年，石化化工業大宗產品單位能耗和碳排放將有明顯下降，揮發性有機物排放總量須比「十三五（2016年到2020年）」時期降低10%以上。同時，嚴控煉油、磷銨、電石、黃磷等行業新增產能。

大陸工信部7日發布「『十四五（2021年到2025年）』推動石化化工行業高質量發展的指導意見」。意見要求，到2025年，石化化工行業要基本實現自主創新能力強、結構布局合理、綠色安全低碳的發展格局。

創新方面，意見要求，行業規模以上企業研發投入占主營業務收入比重，應達到1.5%以上，突破20項以上關鍵共性技術和40項以上關鍵新產品。

意見還要求，產業應有序推進煉化項目「降油增化」，延長石油化工的產業鏈。在增強高端聚合物、專用化學品等產品供給能力的同時，嚴控煉油、磷銨、電石、黃磷等行業新增產能。

大陸工信部也要求，石化產業應加快數位化轉型，重點領域企業主要生產裝置自控率要達到95%以上，建成智慧製造示範工廠和智慧化工示範園區。

碳排放 高端

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