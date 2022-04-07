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外資撤離？陸外匯存底略減至3.18兆美元

聯合報 / 記者林茂仁／即時報導
中國大陸3月外匯存底3兆1879.94億美元，較2月減少258.33億美元，降幅0.8%。（路透）
中國大陸3月外匯存底3兆1879.94億美元，較2月減少258.33億美元，降幅0.8%。（路透）

大陸國家外匯管理局7日公布外匯存底資料顯示，中國大陸3月外匯存底3兆1879.94億美元，較2月減少258.33億美元，降幅0.8%。

澎湃新聞報導，大陸國家外匯管理局副局長王春英表示，2022年3月，中國跨境資金流入總體回升，外匯市場供求延續基本平衡。國際金融市場上，受主要國家貨幣政策、地緣政治局勢、新冠肺炎疫情等因素影響，美元指數上漲，主要國家債券價格總體下跌。外匯存底以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模下降。

中國外匯投資研究院副院長趙慶明分析，現在外匯存底的規模是3.2兆美元，是在一個正常合理的範圍之內，3月的變動主要是匯率折算和資產價格的變化導致的外匯存底帳面上的變化，上述兩方面因素的影響各占一半，3月美元升值明顯，日圓貶值幅度非常大，達到5.5%，歐元也下跌1.4%，從這些主要非美貨幣的匯率變化來看，可能造成的帳面損失大約在150億美元到170億美元；資產價格方面，由於美國聯準會3月啟動加息並準備縮表，美國的債券價格跌幅較大，同時歐洲和日本的債券價格也在下跌，債券價格變化導致的帳面縮水可能不低於150億美元；同時，每個月外匯存底有投資收益到帳。

外匯 美國 新冠肺炎

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