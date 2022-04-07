傳大陸5家電動車製造商 擬聯合收購一家晶圓廠

集微網消息，4月6日，據DIGITIMES報導，中國大陸五家電動汽車製造商正在尋求共同籌集50億元人民幣（7.85億美元）收購一家晶圓廠，以緩解晶片供應短缺。

報導稱，目前尚不清楚具體是哪五家汽車製造商，以及他們的目標是哪個半導體領域，所以很難評估計劃的可行性。

除了特斯拉，中國大陸大多數汽車製造商尚未從電動車中盈利。這意味著，任何新興汽車製造商如果單獨涉足半導體行業，將是一個沉重的負擔。

在中國大陸新興汽車製造商中，蔚來、小鵬和理想汽車被看作領導者，其次是哪吒、威馬和零跑。他們需要更多資金來部署快速增長的電動汽車市場，而 2022 年將是大陸政府補貼新能源汽車的最後一年。

此外，中國大陸汽車製造商目前高度依賴進口晶片。因此，英飛淩、NXP、STM、瑞薩等主要汽車晶片供應商紛紛擴大生產。同時台積電、三星電子和英特爾也加大了對汽車半導體的投資。

據報導，特斯拉計劃在 2021 年開發自用半導體，其目標之一是旺宏電子在中國台灣新竹科學園區 (HSP) 的 6 英寸晶圓廠。該工廠最終被富士康（鴻海）收購，後者對電動汽車市場表現出強烈的野心。

富士康計劃將該工廠作為為汽車行業生產碳化矽（SiC）的基地。2021年底，其與吉利控股集團聯合成立了山東富吉康智能製造有限公司，主要生產汽車晶片。

報導稱，雖然特斯拉沒有著手進行半導體製造，但它已經能夠設計計算機晶片並將其製造外包給台積電和三星等公司。

另外，華為和小米也正在積極製定半導體發展計劃，以應對未來的手機和汽車需求。同時，比亞迪也在積極擴大汽車晶片的生產。