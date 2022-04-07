陸房企第1季發債大減43% 顯示房市低迷

在歷經去年第4季發債金額大增後，大陸房企今年第1季再度陷入發債規模大幅下滑的窘境，顯示房市復甦情況不佳，尤其央企占發債金額高達94%，房企出現「國進民退」的情況再起。

貝殼研究院統計數據顯示，2022年第1季房企境內外債券融資累計約人民幣1,733億元，年減43%，降幅較2021年同期擴大20個百分點。

每日經濟新聞報導，中指研究院企業事業部研究副總監陳星分析認為，當前政策的邊際放鬆仍處於空窗期，並將有望伴隨近期銷售端政策的放鬆持續一段時間，因此會對未來房企融資將起到一定修復和支撐作用。

值得注意的是，央企國企成為發債的絕對主力。據貝殼研究院統計，第1季境內共發行債券123筆，其中116筆發行人企業性質為央企國企，占比高達94%。在行業債務風險尚未出清的階段，企業信用的影響力將會進一步放大。