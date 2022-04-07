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與張惠妹演唱會有關？台北小巨蛋驚見確診足跡急清消

波洛西將訪台 國台辦：「台美加大勾連」 將堅決回擊

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。中新社
大陸國台辦發言人馬曉光。中新社

針對美國眾議院議長波洛西將率團訪問台灣，大陸國台辦發言人馬曉光今天回應稱，美國政府和國會一些人不斷挑釁，打「台灣牌」搞「以台制華」，大陸方面將堅決回擊。他並「正告民進黨當局」，立即停止勾結外部勢力謀「獨」的任何企圖。

馬曉光今天傍晚透過「答記者問」的書面方式表示，民進黨政府「倚美謀獨」，美國政府和國會一些人不斷挑釁，破壞「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不斷違背美方在台灣議題上作出的承諾，打「台灣牌」搞「以台制華」，「台美加大勾連」搞分裂活動，進一步加劇台海局勢的緊張動盪。

馬曉光並稱，如果波洛西（Nancy Pelosi）訪台，美方將嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整。大陸將堅決回擊，堅定捍衛主權和領土完整。

馬曉光 美國 民進黨

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