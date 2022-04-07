藍思科技176億元 加碼智慧穿戴業務

大陸蘋果概念股藍思科技，7日公告新增人民幣39億元（新台幣176億元）大手筆加碼長沙（二）園智慧穿戴和觸控功能面板建設專案。該專案預計2024年底全部建成達產。

藍思科技7日股價開低走低，收盤價人民幣11.19元，跌幅3.28%。盤中最低價人民幣11.19元，創2019年10月以來新低。

公告進一步解釋，擬將「長沙（二）園智慧穿戴和觸控功能面板建設專案」投資總額由原來的人民幣15.15億元增加至人民幣54.06億元。藍思科技並在公告中指出，「預計現有產能將不能滿足客戶需求，智慧穿戴業務有望成為公司未來重要的業務增長點。」

藍思科技表示，本次變更部分募集資金用途，是公司根據外部環境變化，結合公司戰略規劃和實際經營需要，為緊跟行業未來發展趨勢，主動優化資源配置，提升募集資金使用效率，持續優化核心財務指標做出的審慎決策。

中國證券報報導，藍思科技相關負責人表示，公司5年前就開啟了AR/VR產品領域技術、產品等方面的研發和拓展，是行業內最早開始對光學、結構件及功能件模組開展研發、創新的企業之一，已有量產產品落地，具有豐富的技術儲備和全球優質客戶資源。

目前藍思科技已組建了AR/VR研究和業務部門，強化聲學、光學領域研究和功能件模組方案設計，並獲得了核心客戶的支援。

藍思科技在智慧可穿戴設備業務領域的主要產品，有玻璃保護蓋板、藍寶石保護蓋板、藍寶石及陶瓷感測器元件、陶瓷機殼與元件、觸控顯示模組，金屬元件及塑膠元件等，並可提供部件貼合和組裝等配套服務。

今年2月披露的投資者關係活動記錄表顯示，藍思科技持續參與各個客戶的智慧手錶、AR/VR專案；在AR業務方面，玻璃鏡片的難度和挑戰較大，價值也更高；在智慧手錶方面的需求會有所增長，公司需要提前佈局擴大產能。藍思科技預計，2022年智慧穿戴業務可以實現較快速增長。