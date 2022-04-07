聽新聞
test
0:00 / 0:00
中國「十四五」時期 將嚴控石化業新增煉油產能
為達到綠色低碳發展的目標，中國大陸工信部7日發文指出，到2025年，石化化工業大宗產品單位能耗和碳排放將有明顯下降，揮發性有機物排放總量須比「十三五（2016年到2020年）」時期降低10%以上。同時，嚴控煉油、磷銨、電石、黃磷等行業新增產能。
中國大陸工信部7日發布「『十四五（2021年到2025年）』推動石化化工行業高質量發展的指導意見」。意見要求，到2025年，石化化工行業要基本實現自主創新能力強、結構佈局合理、綠色安全低碳的發展格局。
創新方面，意見要求，行業規模以上企業研發投入占主營業務收入比重，應達到1.5%以上，突破20項以上關鍵共性技術和40項以上關鍵新產品。
意見還要求，產業應有序推進煉化項目「降油增化」，延長石油化工的產業鏈。在增強高端聚合物、專用化學品等產品供給能力的同時，嚴控煉油、磷銨、電石、黃磷等行業新增產能。
中國大陸工信部也要求，石化產業應加快數位化轉型，重點領域企業主要生產裝置自控率要達到95%以上，建成智慧製造示範工廠和智慧化工示範園區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言