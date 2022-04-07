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徐雷任京東集團CEO 劉強東全面退居幕後

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
京東集團CEO徐雷。取自搜狐財經
京東集團CEO徐雷。取自搜狐財經

繼徐雷去年出任京東集團總裁後，京東集團7日宣布，徐雷出任京東集團首席執行官（CEO），負責日常運營管理，向集團董事局主席劉強東匯報，後者將把更多精力投入到長期戰略設計等方面。自此後，劉強東在京東集團幾乎已全面退居幕後工作。

據京東集團「京東黑板報」微信公眾號，京東集團宣布，京東集團總裁徐雷出任京東集團CEO，將負責日常運營管理，向京東集團董事局主席劉強東匯報；劉強東將把更多精力投入到長期戰略設計、重大戰略決策部署、年輕領軍人才培養和鄉村振興事業中。

京東集團還表示，徐雷是在京東成長起來的代表性領軍人才，加入十多年來尤其是2018年7月擔任京東零售CEO以來，確立了「以信賴為基礎、以客戶為中心的價值創造」的京東零售經營理念，連續三年帶領零售業務實現高質量增長。

京東集團指出，徐雷自2021年9月任京東集團總裁以來，對於各項業務的日常營運和協同發展做出了突出的貢獻。未來，徐雷將率領經營管理層繼續帶領京東集團高質量、可持續發展，為用戶、行業、為社會創造更大價值。

同一日，京東物流、京東健康均公告董事會成員變更。京東物流方面，宣布陳岩磊、樊軍辭任執行董事，趙先德獲委任為獨立非執行董事及審計委員會及薪酬委員會成員，張揚已獲委任為獨立非執行董事；京東健康方面，徐雷、辛利軍辭任非執行董事，許冉辭任非執行董事以及審計委員會及薪酬委員會成員等。

2018年底開始，劉強東逐步淡出集團經營層，2021年由徐雷出任集團總裁後，已形同正式推居二線。

京東集團 劉強東

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