2021大陸海洋生產同比增長8.3% 首次突破9兆元產值

大陸自然資源部海洋戰略規劃與經濟司6日在北京發布「2021年中國海洋經濟統計公報」顯示，據初步核算，2021年大陸海洋生產總值首次突破9兆元（人民幣，下同），達9兆385億元，同比增長8.3%。

據中新社，2021年大陸海洋生產總值首次突破9兆元，達9兆385億元，比上年增長8.3%，對國民經濟增長的貢獻率為8.0%，占沿海地區生產總值的比重為15.0%。其中，海洋第一產業增加值4562億元，第二產業增加值3兆188億元，第三產業增加值5兆5635億元，分別占海洋生產總值的5.0%、33.4%和61.6%。

2021年，大陸主要海洋產業增加值3兆4050億元，比上年增長達10.0%，產業結構進一步優化，發展潛力與韌性彰顯。海洋電力業、海水利用業和海洋生物醫藥業等新興產業增勢持續擴大，濱海旅遊業實現恢復性增長。海洋交通運輸業和海洋船舶工業等傳統產業呈現較快增長態勢。

2021年，北部海洋經濟圈海洋生產總值2兆5867億元，東部海洋經濟圈海洋生產總值2兆9000億元，南部海洋經濟圈海洋生產總值3兆5518億元，占大陸海洋生產總值的比重分別為28.6%、32.1%、39.3%。

大陸國家海洋信息中心副主任崔曉健表示，2022年，雖然疫情影響、國際地緣政治緊張等不確定性因素仍在持續，但大陸海洋經濟持續恢復和向好發展的態勢沒有改變，支撐海洋經濟高質量發展的生產要素條件也沒有改變。未來將進一步優化海洋經濟結構，著力保持海洋經濟主要指標在合理區間運行，持續推進海洋經濟。