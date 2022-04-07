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全球百大房地產企業家排行 52位來自大陸

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

胡潤研究院6日發布「2022胡潤全球房地產企業家榜」，列出了全球前100名房地產企業家名單，上榜門檻為175億元（人民幣，下同）。

這100名房地產企業家來自16個國家，其中來自中國的房地產企業家有52位，大於其他國家總和。

據中新社，榜單顯示，全球前十名房地產企業家中，8位來自中國，英國和美國各占一席。其中，長江實業集團有限公司創始人李嘉誠及其家族以2050億元的財富，成為全球房地產首富，恒基兆業有限公司執行董事李兆基、碧桂園執行董事楊惠妍及其家族以1700億元的財富和1650億元的財富，分列第二、三位。

全球前十名房地產企業家中，香港老一代企業家仍占據主導地位，六成以持有商用物業為主。粵港澳大灣區擁有全球前100名房地產企業家中的三成。香港成為全球房地產企業家之都，共有14位居住於此；深圳排名第二，有11位。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，去年下半年開始，中國房地產行業深陷資金困境，加上購房者信心趨弱，導致銷售額下降。然而，全球房地產行業前100名企業家中，中國企業家的數量仍比其他國家加在一起還要多。中國以52位居首；其次是美國，有17位；英國以8位排名第三；印度以6位排名第四。

胡潤稱，香港和大陸一線城市的部分地區房價已超過倫敦、紐約。百強房地產企業家中，四成中國房地產企業家是以開發銷售物業為主，能看出中國城鎮化未來還有很大發展空間。

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