推動北斗應用 效益顯著

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

根據大陸國家發改委消息，發改委高技術司主要負責人近日表示，北斗衛星導航系統已產生顯著經濟和社會效益，大陸「十四五」時期以市場化方式推動北斗全面應用。

據中新社，該負責人指出，目前在軌服務的北斗衛星共計45顆，太空和地面基礎設施均已形成較為完備的服務能力，產業體系基本形成，產業應用初具規模，海外市場拓展取得積極成效。

據有關機構統計，到「十三五」末，大陸衛星導航產業規模超過4000億元（人民幣，下同）。

在行業服務方面，北斗系統已全面服務交通運輸、公共安全、應急管理、農林牧漁等行業，融入電力、金融、通信等基礎設施，廣泛進入大眾消費、共享經濟和民生領域，產生了顯著的經濟和社會效益。

截至2021年底，已有超過790萬輛道路營運車輛安裝使用北斗系統，近8000台各型號北斗終端在鐵路領域應用推廣，基於北斗系統的農機自動駕駛系統超過10萬台/套，醫療健康、防疫消殺、遠程監控、線上服務等下游運營服務環節產值近2000億元。

以智慧手機和穿戴式設備為代表的北斗大眾領域應用也獲得全面突破，包括手機器件供應商在內的國際主流晶片廠商產品廣泛支持北斗。北斗地基增強信息已進入智慧手機，可實現公尺級定位。2021年大陸智慧手機出貨量中支持北斗的已達3.24億部，占大陸智慧手機總出貨量94.5%。

談及「十四五」時期北斗產業發展主要目標，上述負責人提及，基於北斗應用需求和產業基礎條件，著力突破一批關鍵技術，打造龍頭企業帶動牽引、產學研用深度融合的創新體系。

與此同時，將以市場化方式推動北斗全面應用，持續降低產品和服務成本，提升應用效能，鼓勵民營企業參與北斗應用技術研發、產品研製、系統建設，明確風險責任、收益邊界，加強績效評價，形成產業發展良性循環。

共享經濟 太空 人民幣

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