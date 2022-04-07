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找房熱度下滑 「小陽春」未見回暖

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

根據58同城、安居客6日發布的2022年「3月國民安居指數報告」顯示，當月大陸新房找房熱度環比回落，較上月下跌11.8%，各線城市均有所回落。

據中新社，每年3月和4月為房地產市場傳統旺季，此時樓市交易趨於活躍，被視為房地產小陽春。但今年3月，大陸樓市並未出現明顯的回暖跡象。

報告指出，3月份，一線城市新房找房熱度環比下跌9.8%，二線城市新房找房熱度環比下跌11.8%，三四線重點城市新房找房熱度環比下跌13.4%。

找房熱度下滑，反映出市場信心尚待修復。報告指出，2022年3月購房者信心指數為106.3，環比2月下跌2.6%，35.2%的購房者認為2022年4月調控會繼續抑制房價上漲。對於2022年4月樓市成交套數走勢的看法，38.1%參與調研的購房者認為成交套數走勢將上漲，32.4%購房者表示將持平。

從房價水準看，報告指出，無論新房在線均價還是二手房掛牌價，均處於環比微跌狀態。報告顯示，2022年3月重點監測的65城新房線上均價為每平方公尺1萬7547元（人民幣，下同），環比微跌0.08%。主力城市中，深圳新房線上均價為每平方公尺5萬9079元，上海和北京分別為每平方公尺4萬8161元和4萬7169元。

從二手房來看，大陸65城二手房掛牌均價每平方公尺1萬6921元，環比下跌0.22%。在已落實二手住房參考價制度的13個城市中，寧波、西安、紹興、無錫和溫州5個城市二手房掛牌價環比下行，其他城市小幅波動。此外，多數城市二手房新增掛牌房源量出現明顯回升，重點城市總體新增掛牌房源量環比上漲64.0%。

當月，對於二手房市場，有52.2%的經紀人認為2022年4月二手房市場成交量將環比上漲。

二手房 房地產 北京

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