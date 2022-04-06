大陸將設立科技創新和普惠養老兩項專項再貸款

大陸國務院常務會議6日提出，支持重點領域和薄弱環節融資，設立科技創新和普惠養老兩項專項再貸款，人民銀行對貸款本金分別提供60%、100%的再貸款支持。

新華社報導，會議還提到，要適時靈活運用再貸款等多種貨幣政策工具，更好發揮總量和結構雙重功能，加大對實體經濟的支援。

復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼表示，作為一種結構性貨幣政策工具，再貸款一是有助於降低金融機構資金成本，使金融機構以較低利率向實體經濟提供信貸支持；二是有助於引導金融機構定向支持相關領域，例如支農支小再貸款較好地引導信貸資金流向小微企業和「三農」領域。

董希淼認為，此次設立科技創新和普惠養老兩項專項再貸款，將鼓勵和引導金融機構加大對科技創新和普惠養老領域的定向支持，提高貨幣政策的精準性和直達性，助力提升大陸科技自主創新能力和養老服務供給能力。

此外，會議還指出，加大穩健的貨幣政策實施力度，保持流動性合理充裕。增加支農支小再貸款，用好普惠小微貸款支持工具，用市場化、法治化辦法促進金融機構向實體經濟合理讓利，推動中小微企業融資增量、擴面、降價。

研究採取金融支持消費和有效投資的舉措，提升對新市民的金融服務水準，優化保障性住房金融服務，保障重點專案建設融資需求，推動製造業中長期貸款較快增長。做好用政府專項債補充中小銀行資本等工作，增強銀行信貸能力。