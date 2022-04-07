村級集體經濟 解村民民生之憂

不久前，山西民眾楊喜全在村委會拿到了最後一筆9萬元（人民幣，下同）醫藥費報銷款，他坦言：「如果沒有國家和村集體的幫助，真不敢想像自己現在的境遇。」

據新華社，楊喜全家住山西省河津市龍門村，兩年前老父親因肺癌住院，隨之而來的就是巨大數額的醫療費用。「最多時候，一天要花費幾千元，作為一個農民根本承受不了，只能四處籌措。」回憶起那段難熬的日子，楊喜全聲音有些哽咽。

村裏得知楊喜全的困境後，向他介紹了村集體的報銷制度。「只要是本村村民，在外看病的醫療費通過國家新農合報銷後，拿著費用清單和相關憑據回到村裏，我們會報銷剩餘所有費用。」龍門村黨委副書記原娟珍說。

經過大陸官方和村集體幫助，楊喜全陸續收到了40餘萬元的報銷款，整個看病過程中需要自己承擔的只有交通費和住宿費。

除了幫助村民解決看病難題，龍門村也十分關注教育、養老等民生需求。原娟珍指出，村裏的孩子考上大學後，會拿到至少3000元的獎學金，近20年來用於教育事業的資金達到4000萬元。此外，60歲以上老年人根據年齡段，每月可領取500元至650元的養老補貼。

一個個民生難題的解決，源於多年來村集體經濟的發展壯大。自1996年起，龍門村在一座年產2.5萬噸小焦爐的基礎上，轉變粗放式經營，走環境友好和產業循環的新路徑，逐漸形成焦化、建材、精細化工、旅遊等多個支柱產業。2021年底，全村固定資產達到32億元，吸收村民就業1600餘人，人均純收入3.7萬元。

每年1月10日，是龍門村的「人口分紅日」，村民王傑臣為全家10口人領到了51000元的分紅款。「今年是村裏第26年給村民分紅，隨著村集體產業的壯大，我們每人的分紅款也從幾百元漲到如今的5100元。」他說。

集體經濟取之於民，自然用之於民。大陸農業農村部提出，將推動有關部門研究制定支持村級集體經濟發展的稅收優惠政策，到2022年完成10萬個左右村的支持任務，同時指導各地結合當地經濟發展規劃，謀劃優勢產業，豐富村級集體經濟發展路徑。

大陸各地都積極制定村級集體經濟發展目標。例如，山西省運城市將在五年時間內，力爭所有行政村集體經濟年收入達到10萬元以上，其中收入超過30萬元的村達到50%；湖南省永州市推出發展壯大農村集體經濟實施意見，指出要設立農村集體經濟發展專項資金，並強化人才支撐，力爭三年內每個行政村招引2至3名能人返鄉創業帶富。

中國農業大學教授朱啟臻說，發展壯大村級集體經濟，既能夠幫助村民緩解醫療、教育、養老等民生難題，又能夠集中力量提升辦事效率，助力鄉村振興，是引領農民實現共同富裕的重要途徑。