陸持續開放金融 匯豐增持匯豐前海股份至90%

在陸外資控股股權變動！匯豐銀行6日宣布，已完成其增持大陸合資證券公司「匯豐前海證券有限責任公司」（「匯豐前海證券」）39%股權的交易，將持股比例從51%提高至90%。這也意味著，匯豐銀行實現對匯豐前海證券的絕對控股。

而其合資夥伴前海金融控股有限公司(「前海金控」)，前海金控將在交易完成後繼續持有匯豐前海證券10%的股權。

匯豐前海證券於2017年12月開業，是匯豐在中國大陸的投資銀行及證券業務旗艦機構，總部位於粵港澳大灣區的核心城市深圳，在北京和上海設有分公司。

此前，據陸媒界面新聞報導，香港上海匯豐銀行有限公司持有匯豐前海證券51%股權，剩餘股權為前海金控持有，在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）框架下，匯豐銀行突破了外資不能控股內地券商的限制，成為業內首家外資控股的合資券商，還突破了單一牌照的限制。

匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，「大陸資本市場作為全球最重要的資本市場之一，為經濟增長和投資活動提供支持。對匯豐前海證券的增持體現了我們對於快速發展的中國市場的持續投入，同時也有助於我們在匯豐集團的這一重要市場擴大業務影響力，繼續為境內外客戶提供專業的金融服務。」

在股權發生了重大變化後，匯豐前海證券的人事安排、戰略、企業文化等或許將迎來較大改變。

2018年4月，《外商投資證券公司管理辦法》正式公布並實施，將境外股東持有證券公司的股權比例放寬至51%。2020年3月13日，證監會宣布自2020年4月1日起取消證券公司外資股比限制，符合條件的境外投資者可根據法律法規、證監會有關規定和相關服務指南的要求，依法提交設立證券公司或變更公司實際控制人的申請。

目前大陸外資控股券商已達9家，除匯豐前海證券外，還有摩根士丹利證券（中國）、瑞信證券、星展證券、大和證券、高盛高華證券、瑞銀證券、野村東方國際證券、摩根大通證券（中國）。