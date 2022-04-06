華虹逾6,000人以廠為家 保晶片不停產

上海疫情嚴峻，華虹集團在上海的五個工廠、總共6,000多人堅守崗位已經兩個禮拜，保證晶片生產過程不停產。

上海電視台報導，華虹五廠的潔淨室裡，12吋全自動產線24小時不停，有限的人手保證產能高負荷運行。華虹五廠廠長魏崢穎表示，雖然很多自動作業，但還是需要人去監控。

魏崢穎進一步指出，現在全球的晶片供應鏈都非常的緊張，作為其中最重要的一環，公司必須保障連續性的生產，這樣才能保證下游的各類的產品，都有晶片可以用。

對晶片保產重要性的認識，6,000多華虹人在3月27號晚、2小時內從四面八方趕回五個廠區，光是張江基地就有1,600多人，從會議室、多功能區到通道走廊都變成了臨時臥室，鋪防水布、搭隔板、自製淋浴間、主動DIY，改善居住條件。

華虹集團工會副主席三場副廠長王雷表示，公司餐廳晚上也搶菜，前兩天剛剛搶了韭菜，隔天就做了1,600個韭菜盒子，每個人1個。員工們那天晚上吃飯時紛紛表示，今天吃到最好吃的韭菜盒子。

華虹集團董事長張素心表示，閉環管理下的工作需要調試，工廠在保證員工基本生理需求的同時，也恰當的舒緩情緒，如聽音樂。

半導體行業屬於典型的精密行業，尤其產品（如智慧終端零元件、汽車零元件等）的加工工序複雜，加工時間長，大工序有10到12個、小工序設計400到500個；相對應的客戶和專案較多，也導致訂單變化快變動多。