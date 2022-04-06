陸教育部推「中考」命題統一、強化試題政治審查
中國大陸教育部6日發布《教育部辦公廳關於做好2022年中考命題工作的通知》，規定各省必須在2022年完成省內中考（初級中等教育畢業考試）命題的統一，至於尚不具備條件的省份則最晚須在2024年完成命題統一。
根據大陸教育部官網訊息，2022年將是「雙減」（減輕作業和補習負擔）政策實施後第一次中考，命題工作除了要盡量達成省級統一命題外，還需要「強化試題政治性審查」、引導學校全面發展素質教育、引導學生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。
同時，也要求建立「試題政治性審查制度」，強調加強特別是語文、道德與法治、歷史、地理等學科試題的政治性審查，重點審查試題選材的價值導向和材料使用的嚴謹性，杜絕出現大陸「國旗、國徽」圖案使用不規範、「國家地圖」版式不完整、不尊重民族習俗和宗教信仰等問題，確保試題正確政治方向。
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