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李克強國常會送暖 特困行業緩繳養老保險

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸國務院總理李克強。新華社
大陸國務院總理李克強。新華社

面對本土疫情升溫衝擊經濟，大陸國務院總理李克強6日主持召開國務院常務會議，再次對艱困行業送暖，包括決定對特困行業實行階段性緩繳養老保險費政策，以及加大失業保險支持穩崗（穩就業）和培訓力度等。

據央視報導，該會議指出，當前中國大陸經濟總體保持在合理區間，但國內外環境複雜性不確定性有的超出預期。會議坦言，國際糧食能源等大宗商品市場大幅波動，國內疫情近期多發，市場主體困難增加，經濟新的下滑壓力加大。

為此，會議指出，要將穩增長放在更加突出的位置，要透過穩市場主體保就業，綜合施策保物流暢通和產業鏈供應鏈穩定，保糧食能源安全。會議要求，各部門要針對形勢變化，及時推出有利於市場預期穩定的措施。

會議也提到，要適時靈活運用多種貨幣政策工具，加大對實體經濟的支持、保持流動性合理充裕。金融方面，要優化保障性住房金融服務，保障重點項目建設融資，推動製造業中長期貸款較快增長。

在支持性政策上，會議決定，決定對特困行業實行階段性緩繳養老保險費政策，加大失業保險支持穩崗和培訓力度。同時，設立科技創新和普惠養老兩項專項再貸款，要求人民銀行對貸款本金分別提供再貸款支持，並做好用政府專項債補充中小銀行資本等工作，增強銀行信貸能力。

實體經濟 保險 疫情

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