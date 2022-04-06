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聯想集團董事長楊元慶：未來五年研發投入超4,500億元

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
聯想集團董事長楊元慶。（中新社）
聯想集團董事長楊元慶。（中新社）

大陸筆電大廠聯想集團加大力道投入研發與吸引人才。澎湃新聞報導，聯想集團董事長楊元慶6日在聯想集團新財年（2022/2023財年）誓師大會上表示，到2023/2024財年結束的時候，聯想集團的的研發投入將在2020/2021財年的基礎上實現翻番。而未來五年，聯想的研發總投入將會超過人民幣1,000億元（約新台幣4,510億元）。同時計劃增加12000名硬核科技人才。

據陸媒中國經濟網報導，楊元慶提到，聯想集團要通過技術的創新、業務模式的升級，盡早打造新的增長引擎，更穩健地穿越周期。

楊元慶說，在研發領域方面，未來聯想集團將圍繞「端-邊-雲-網-智」的技術架構，著眼近期、中期、長期，分三個賽道投入資源，除了快速市場化的技術，更要有基礎性研究；除了持續改善型技術，更要有突破性技術。

第一賽道著眼未來1至2年，圍繞現有產品、應用與業務模式進行創新，包括業務框架內的設備、關鍵零組件等；第二賽道著眼未來2至3年，以技術驅動孵化新業務，如邊緣計算、元宇宙應用的AR/VR技術等；第三賽道著眼未來3年甚至更長時間，圍繞核心技術與新興技術，包括新一代人工智慧、新一代通信協議等資通領域的技術突破。

此前，楊元慶便宣稱表示三年內研發投入翻番。今年2月，聯想集團於港交所發布截至2021年12月31日的2021/22財年第3財季未經審計財務業績顯示，聯想研發投入人民幣35.1億，年增38%。

近年許多科技大廠紛紛提高研發經費。比如華為去年投入的研發為人民幣1,427億元，手機品牌小米去年的研發支出為人民幣132億元。

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