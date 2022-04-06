發改委：保持工業平穩增長、抓項目穩投資、扶企紓困

官方新華社旗下《經濟參考報》報導，近期大陸國家發改委展開密集摸底，地方發展改革委也陸續召開分析座談會，研判首季經濟運行，部署下一步重點工作。下一階段，保持工業平穩增長、着力抓項目穩投資、扶企紓困等仍是重中之重。

報導指出，根據這些會議釋放的訊號，大陸首季經濟開局良好，但受疫情以及外部因素等影響，穩增長壓力依然較大。

近日，大陸國家發改委產業司還召開了工業經濟形勢分析會。江蘇、浙江、山東等6省市發改委交流了首季工業經濟運行情況。會議強調，各地方要把保持工業平穩增長放在更加突出的位置，抓緊制定出台具體實施方案和配套政策，多措並舉穩定工業經濟運行，為實現全年經濟發展目標任務提供有力支撐。

報導稱，第一季度大陸保持經濟平穩運行，對實現全年目標至關重要。國家發展改革委召開了第一季經濟形勢地方、專家及行業協會視頻座談會，就當前經濟運行情況、面臨的困難問題以及應對措施建議聽取有關單位和專家意見。

工業是國民經濟的主體，工業穩則經濟穩。為進一步了解地方開展促進工業經濟平穩增長工作和工業經濟運行情況，近日，國家發展改革委產業司還召開了工業經濟形勢分析會。江蘇、浙江、山東等6省市發展改革委交流了一季度工業經濟運行情況。

地方也陸續召開分析座談會，研判第一度經濟運行。 3月29日，陝西省發展改革委組織召開全省發展改革系統一季度經濟形勢分析座談會。會議認為，1至2月主要指標好於預期，但疫情多點散發、世界局勢複雜演變，對經濟穩增長帶來更大不確定性和嚴峻性。要把穩增長擺在更加突出位置，在實現第一季良好開局的基礎上，抓實抓細二季度各項重點任務。

3月25日，海南省發展改革委召開全省第一季經濟形勢座談會。會議指出，海南省經濟工作開局良好，主要指標符合預期。但應看到，當前發展環境的複雜困難程度明顯上升，疊加省經濟發展中存在的質量性、結構性和周期性問題，穩增長的壓力持續增大。要力促第二季度經濟平穩發展，為實現全年奮鬥目標打好基礎。

保持工業平穩增長、著力抓項目穩投資、扶企紓困助企發展。下一階段，為穩定經濟平穩運行，一系列重點工作已開展部署。

上述工業經濟形勢分析會強調，各地方要把保持工業平穩增長放在更加突出的位置，抓緊制定出台具體實施方案和配套政策，多措並舉穩定工業經濟運行，為實現全年經濟發展目標任務提供有力支撐。

陝西強調，要著力抓工業達產達效，督促能源企業達產滿產、多產多銷，加快重大能化、新能源項目建設；著力抓項目穩投資，發揮好中央投資引導帶動作用，加快資金下達使用，全力推進重大基礎設施等項目建設。

海南指出，要堅持政策牽引，在扶企紓困、助企發展上發揮托底性和撬動性作用，不斷激發市場活力、增強經濟動力。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長、中國首席經濟學家論壇理事長連平表示，中國大陸製造業韌性較強，多國經濟恢復常態化對外需仍有持續推動作用，同時穩增長政策效應正在落地之中。儘管3月受疫情反彈影響，一些數據可能出現不同程度的下滑，但前兩個月經濟數據較好，預計第一季經濟將運行在「穩增長」預期目標範圍內。