樓市撐不住？中國已有60餘座城市鬆綁調控政策

在大陸最高決策者表態要支持已陷入困境的房地產市場後，中國大陸各地方政府最近幾周加大了力度放鬆購房規定。

據彭博社報導，房地產數據公司中指控股週日（4月3日）發佈的一份報告顯示，今年第一季，中國大陸有60多個城市放鬆了監管規定，其中包括四個省會城市對限購、限售政策進行了調整。

自中國最高金融政策委員會上個月承諾要防止房地產市場「無序崩盤」以來，這種重振住房需求的舉措步伐加快。此前，不少地方政府已經放鬆了對槓桿率的要求，敦促銀行增加對開發商放貸，並下調購房者首付款比例。

中信證券分析師陳聰等人週三在研究報告中寫道：政策制定者可能已經意識到，只是提供更多的資本支持不足以解決從信貸風險到建設停滯等一系列問題；刺激需求是不可避免的選擇。

中國住宅銷售3月份下滑加劇，根據克而瑞的初步數據，3月份100家最大房企的銷售同比下滑53％。

在金融政策委員會的會議後，黑龍江省會哈爾濱市廢止了購房滿三年方可上市的規定，福建省會福州市放鬆了非居民購房規定。這都發出了一個信號，即北京中央官方正在容忍限購措施的鬆綁。

其他鬆綁措施包括降低房貸利率，以及為資金短缺的開發商提供金融支持。