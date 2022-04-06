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楊元慶：聯想集團未來五年研發總投入將超千億元
集微網消息，今日在聯想集團誓師大會上，聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，到2023-2024財年結束時，聯想集團研發投入將在2020-2021財年的基礎上實現繙番。未來五年，聯想集團的研發總投入將會超過1000億元。
楊元慶還表示，聯想同時計劃增加12000名硬核科技人才，在剛剛過去的第一年裡，已經有近5000位員工加入到聯想的研發行列。
聯想集團公佈的第三財季（截至 2021 年 12 月 31 日）業勣顯示，營業額突破 200 億美元，同比增長 16% 至 1287 億元人民幣；淨利潤 40.9 億元人民幣，同比提升 62%，創歷史新高。前三個季度總營業額同比增長22%，淨利潤額上升了76%，整個財年的營收有望跨越700億美元，4500億人民幣大關。
（校對/holly）
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