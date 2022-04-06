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恐防疫致「返貧」 吉林發2700元獎金給企業徵才

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
吉林省力圖在達成防疫的同時，也防堵脫貧戶返貧。（新華社）
吉林省力圖在達成防疫的同時，也防堵脫貧戶返貧。（新華社）

大陸吉林省在此波疫情中，成為感染人數最多的一省，封控措施也相當嚴密，但吉林的防疫措施對經濟也造成更多的壓力，繼吉林省五日發布「關於滯留長吉兩市農民返鄉春耕工作方案」、要求讓農民返鄉春耕後，六日再發布「十一條政策措施」、力圖防止疫情控管消蝕脫貧成果。

根據吉林省政府網站，吉林省委農辦印發省鄉村振興局制定的十一條政策措施，宣示「堅決守住不發生規模性返貧底線」。這十一條政策措施包含：「落實聯農帶戶」、「外出務工交通補助」、「鼓勵省內企業吸納就業」、「開發公益崗位臨時安置」等。

其中提到，對通過合約帶動脫貧戶和監測戶發展的各種農業經營主體，可使用省級銜接資金給予該經營主體每帶動一人不超過人民幣800元（約合台幣3600元）、總額最高人民幣10萬元（約合台幣45萬元）的一次性生產補貼；而對跨省就業的脫貧勞動力，則可補助交通費最高人民幣1600元（約合台幣7200元）；此外，也支持縣級政府開出臨時性職缺、給予特崗人員臨時性安置不超過3個月、每月每人人民幣1000元（約合台幣4500元）的補貼。並且，對於省內企業吸納脫貧勞動力就業，每名給予人民幣600元（約合台幣2700元）一次性吸納就業補貼，每戶企業最高不超過人民幣5萬元（約合台幣22.5萬元）。

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