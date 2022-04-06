快訊

殺300平民「布查屠夫」曝光 俄指揮官戰前上教堂祈禱

不斷更新／本土+281再創新高！各縣市都有名店中鏢 確診足跡圖一次看

大陸網友熱議：推遲還房貸有必要提上議事日程

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
能否因疫情推遲還房貸？大陸多家銀行回應不一。（新浪財經）
能否因疫情推遲還房貸？大陸多家銀行回應不一。（新浪財經）

在防疫措施下，不少打工仔、創業者收入受影響，甚至失去收入來源。近日，大陸多地民眾在網上求援，希望能延緩房貸還款期限。中國共青團北京市委機關報《北京青年報》發文稱，房貸斷供不僅影響個體和家庭的穩定，對銀行和房地產業也會帶來一定程度的沖擊，「因疫情推遲還房貸有必要提上議事日程」。獲得大陸網友熱議。

據北京青年報，房貸斷供一定程度上衝擊銀行和房地產業。報導稱一近日，多地有市民在網上求助，希望能延緩房貸還款期限。對此，各家銀行都有回應，有的銀行表示可以考慮；有的銀行則不行；有銀行在部分地方可以，在另一些地方則不行。某商業銀行工作人員介紹，目前該銀行暫無由於疫情減免房貸相關規定，根據規定，房貸還款延遲一天會影響征信記錄，延遲三個月將會啟動訴訟程序。

文章稱，「收入大減甚至失去收入，生活上苦點可能尚無大礙，想想其他辦法或者盡量忍一忍，或許就能挺過去，但房貸是一份契約，具有法律效力，不能不還。」

文章稱，不要小看房貸斷供的風險，它不僅影響個體和家庭的穩定，對銀行和房地產業也會帶來一定程度的沖擊。因此，「因疫情推遲還房貸」有必要提上議事日程，包括銀行在內的相關機構和部門，都應參與討論，共同尋找破解之道。

文章還提到，對於銀行來說，因受疫情影響而推遲還房貸，只是暫時的，這和失去償還能力完全是兩回事。而且這部分群體數量有限，理論上不會對銀行的資金鏈構成特別大的影響。

文章又指出，2020年2月，人民銀行、財政部、銀保監會等五部門發布《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，其中提及信貸還款。可見，因受疫情影響推遲還房貸，並非無先例，在制度上也具可行性。現在需解決的是盡快達成共識，制訂具體的可普遍適用的操作方案，讓推遲還房貸制度化形式確定下來，幫助困難群體渡過難關。

文章在微博上引發大陸網友熱議：「我覺得很有必要，畢竟這屬於不可抗力因素。國家應該適當給予政策傾斜，人性化關懷。」；「銀行為什麽不可以虧損？」；「疫情戰爭自然災害都屬於不可抗力呀！」

但也有網友認為要尊重合同，「買房本來就是屬於風險投資，這個風險不僅包括價格下跌，更包括失業斷供的風險，自己沒考慮好穩健的現金流，遇到這種情況就要推遲還貸，有沒有點契約精神？」

疫情 房地產 北京

延伸閱讀

六都哪裡可「合理」負擔房貸？ 買不起房可能不是你不夠努力

他問房貸最高可接受多少？ 內行分析：重點在還款能力

精心策畫搶高雄三銀...今與妻兒出遊仍遭逮 犯案動機曝

網友分析「不還40年房貸獲利高」 內行人勸：開槓桿有風險

相關新聞

楊元慶：聯想集團未來五年研發總投入將超千億元

集微網消息，今日在聯想集團誓師大會上，聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，到2023-2024財年結束時，聯想集團研發投入將在2020-2021財年的基礎上實現繙番。未來五年，聯想集團的研發總投入將會超過1000億元。

成都火鍋店用地溝油 被判重賠1376萬元

成都一名火鍋店老板為節省成本，重複使用「地溝油」，被法院判賠1376萬元人民幣，有期徒刑10年，成為成都首起在危害食品安...

戴琪：美國試圖重新調整與中國商業關係 非「離婚」

美國貿易代表戴琪繼表態將更積極施壓中國、重新校準美中貿易關係後，於4日接受彭博電視採訪時表示，美國正試圖重新調整與中國的...

華爾街日報：中國穩經濟護20大 「共同富裕」被擱置

中國監管風暴被指與「共同富裕」脫不了關係，今年來風暴似稍見緩和。去年六中全會的「歷史決議」使用八次「共同富裕」，但今年的...

胡潤全球房地產企業家榜：李嘉誠排首名

胡潤研究院6日發佈《2022胡潤全球房地產企業家榜》（Hurun Global Real Estate Rich Lis...

富比世：農夫山泉董事長鍾睒睒 蟬聯中國大陸首富

富比世公布今年全球富豪榜，Tesla行政總裁馬斯克以2190億美元身家成為榜首；亞馬遜創辦人貝索斯以1710億美元排第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。