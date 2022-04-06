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輕症居家隔離？ 陸專家：集中隔離控制傳染源最有效

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
「方艙醫院」為陸新冠確診者集中隔離所。圖為設在長春國際會展中心的「方艙醫院」。新華社
「方艙醫院」為陸新冠確診者集中隔離所。圖為設在長春國際會展中心的「方艙醫院」。新華社

近日上海疫情嚴峻，面對大量確診者的隔離需求讓醫療資源緊張，因而衍生出諸多紛爭。因此，大陸有民眾倡議，建議無症狀感染者或輕症感染者居家隔離，以免佔去醫療資源。對此，上海市重大傳染病和生物安全研究院副院長謝幼華表示，居家隔離在理論上是可以的，但實際上會面臨很多問題，所以集中隔離還是控制傳染源最有效的方法。

據陸媒「看看新聞」報導，謝幼華指出居家隔離面臨四大問題：一是因為大陸實行「動態清零」的防疫政策，這就對居家隔離的感染者提出了很高的自律要求。

其次，感染者居家隔離可能會造成同住人包括老人、兒童交叉感染；第三，感染者的生活垃圾需要特殊化的專業處理；最後，由於居住條件的限制，有的樓棟的氣道和糞道可能有問題，存在「氣溶膠傳播」的可能性。

目前大陸官方仍以集中隔離為主。國務院副總理孫春蘭近日在上海調研疫情時強調，部署加快建設方艙醫院，加快拓展集中隔離用房，有力推進「四應」（應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治）。

新冠肺炎

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