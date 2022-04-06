胡潤全球房地產企業家榜：李嘉誠排首名

胡潤研究院6日發佈《2022胡潤全球房地產企業家榜》（Hurun Global Real Estate Rich List 2022），列出了全球前100名房地產企業家，他們來自16個國家，中國企業家佔據的數量最多。李嘉誠、李兆基和楊惠妍成為全球房地產企業家財富前三名。

據新浪新聞報導，《2022胡潤全球房地產企業家榜》上榜門檻達到175億元人民幣。全球前100名房地產企業家總財富4.2兆元人民幣，。他們來自16個國家。平均年齡67歲，比胡潤全球富豪榜總榜的平均年齡大三歲。

57位財富比去年增長；36位財富比去年下降；七位財富和去年一樣。前十名門檻為700億元，八位來自中國，英國和美國各一位。

長江實業94歲的李嘉誠及其家族以2050億元的財富成為全球房地產首富，比去年減少3%。目前長實集團共持有約1760萬平方尺的投資物業組合，2021年度實現收入832億港元，同比增長17%；歸屬股東淨利潤212億港元，同比增長31%。今年3月長實出售英國倫敦「5 Broadgate」寫字樓，負債率降至約5%，資金流動性持續穩健。

恆基兆業94歲的李兆基以1700億元的財富位列第二，比去年增長8%。2021年度恆基地產實現收入235億港元，同比下降6%；股東應占盈利132億港元，同比增長29%。中國大陸方面，繼續於一線及重點二線城市物色投資項目，現擁有約810萬平方英尺已建成投資物業。

碧桂園41歲的楊惠妍及其家族以1650億元的財富位列第三，比去年減少21%。2021年房地產行業深陷資金困境，儘管碧桂園不可避免受到影響，其在業績和財務方面的表現均居行業前列，全年實現合同銷售金額約5580億元。2021年上半年，碧桂園的淨負債率49%，現金短債比2.1。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤說：「去年下半年開始，中國大陸房地產行業深陷資金困境，加上購房者信心趨弱，導致銷售額下降，這進一步加劇了他們的困境。然而，通過我們這個榜單能看出，全球房地產行業前100名企業家中，中國企業家的數量比其他國家的加在一起還要多。」

胡潤說：「很多人可能會感到意外，香港仍然擁有那麼多房地產企業家，在全球前十名中，香港老一代企業家仍然佔據主導地位。而六成以持有商用物業為主。」

他說：「中國的城鎮化率已經超過60%，從我們這個百強房地產企業家中四成是以開發銷售物業為主，能看出城鎮化未來還有發展空間。總體上，房地產行業多年來相對比較穩健，疫情後很多人投資房地產，為了對抗通貨膨脹。」