疫情封控財新中國服務業3月PMI降至42 逾2年新低

財新公布，3月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得42，按月大幅回落8.2個百分點，為2020年3月以來最低。這與嚴密的防疫封控有關。

據香港信報財經網，此前公布的3月財新中國製造業PMI為48.1，同樣落入收縮區間。兩大行業景氣度雙雙下降，拖累3月財新中國綜合PMI下降6.2個百分點至43.9，為2020年3月以來最低，顯示近期疫情導致企業生產經營活動再度收縮。

從分項數據看，服務業供求嚴重收縮。3月服務業經營活動指數大幅下降，近7個月來首次低於臨界點，服務業新訂單指數繼續在收縮區間下降，為2020年4月來最低。受訪企業反映，這主要與新冠疫情反彈、防疫措施收緊有關。

海外疫情同樣導致外需受挫，3月新出口訂單指數降至2020年11月來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，上月受中國大陸國內局部疫情爆發因素影響，製造業、服務業景氣度大幅轉弱，服務業受影響更加明顯。供給收縮，需求承壓，出口惡化，企業成本上升，用工穩定，市場樂觀情緒有所減弱。

王喆又稱，目前中國大陸國內正面臨2020年初以來最為嚴峻的疫情形勢，同時，外部不確定因素增加，俄烏局勢前景不明，大宗商品市場大幅波動。多種因素形成共震，加劇了中國大陸經濟下行壓力，滯脹風險凸顯。政策層面則面臨雙重「精準」挑戰：提高疫情精準防控水平，在生產生活正常秩序與人民群眾生命安全和健康中取得平衡；財政政策和貨幣政策做到精準施策，關注弱勢群體，加大對重點行業和小微企業的扶持力度，穩定市場預期。