俄轉向中國大陸尋求微晶片供應 望與銀聯卡合作

俄羅斯國內支付系統的一名高管說，俄羅斯正轉向中國的微晶片製造商，以繞過西方制裁。西方制裁提振了對使用俄羅斯國內Mir支付系統發行的銀行卡的需求。

據路透社報導，俄羅斯國家支付卡公司（NSPK）董事會成員季沙科夫（Oleg Tishakov）透露，俄羅斯正面臨微晶片短缺，因亞洲製造商在新冠大流行期間暫停生產，且歐洲供應商在制裁後停止與莫斯科合作。

季沙科夫在週二的一次會議上說：「我們正在尋找新的微晶片供應商，在中國找到了幾家，正在進行認證。」

俄羅斯一些最大的銀行被踢出了環球銀行金融電信協會(SWIFT)，國際支付卡Visa和萬事達卡已經停止為俄羅斯的海外賬戶提供服務。上個月，Mir系統與蘋果支付(Apple Pay)的聯繫也被切斷。

根據路透基於Mir系統數據的計算，NSPK在2021年底至今年3月期間發行了超過200萬張Mir卡，目前已累積發卡1.16億張。

俄羅斯所有主要銀行都報告稱，對這種國內卡的需求有所增加。一些俄銀行現在與中國銀聯聯合發卡。銀聯是替代Visa和萬事達卡的支付系統，為俄羅斯人在海外購物提供支付服務。

土耳其、越南、亞美尼亞、烏茲別克斯坦、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦以及格魯吉亞南奧塞梯和阿布哈茲分離地區的一些銀行也接受Mir卡。