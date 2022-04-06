陸3月大宗商品指數微升

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，3月分中國大陸大宗商品指數（CBMI）為100.9%，較上月上升0.1個百分點，顯示當前中國大陸大宗商品市場需求有所回升，行業預期持續向好，採購、生產等經營活動均顯露積極的跡象。

中新社報導，各分項指數中，大宗商品供應指數止跌回升，較上月回升0.3個百分點，至101.7%，顯示隨著傳統旺季的來臨，商品生產企業預期良好。

大宗商品銷售指數止跌回升，至100.6%，顯示隨著傳統旺季的來臨，帶動了大陸國內需求增加，商品成交量開始上升。

大宗商品庫存指數為100.4%，較上月回落1.6個百分點，顯示中國大陸大宗商品市場庫存增速有所減緩，商品庫存壓力也出現緩解。

分析指出，從3月指數的變化情況來看，當前大陸大宗商品市場需求有所回升，行業預期持續向好，採購、生產等經營活動均顯露積極的跡象。

不過值得注意的是，3月銷售指數止跌回升主要是受黑色系回升幅度較大拉動，綜合指數繼續上升則主要還是因為受到供應端的拉動更大，銷售端對市場支持力度偏小，市場供需結構仍不均衡，行業基本面仍未有明顯改善，市場未能迎來預期般的傳統旺季，特別是當前大陸疫情多點散發，原材料和產成品流通環節不暢，對市場供銷影響極大。

分析認為，進入4月分，前期疫情影響仍將存在，市場難有明顯向上的行情，後期隨著中國大陸疫情防控局勢穩定，需求有望開始發力，加之宏觀經濟環境持續好轉，中國大陸大宗商品市場持續回暖的基礎將形成，市場運行將會逐漸向好。