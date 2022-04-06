陸逾60座城市 放寬房地產政策

為了穩定經濟，中國大陸持續放寬房地產政策。據媒體統計，截至4月初，今年中國大陸已有超過60座城市發布房地產寬鬆政策，除了提供購房補貼、購房優惠等，也有多地取消限購令。

中央社報導，當前中國大陸經濟面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」等三重壓力，「中央經濟工作會議」去年就宣示要穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間；日前，中國大陸國務院總理李克強進行今年度的政府工作報告時，將今年經濟成長目標定於5.5%左右，並稱「必須要付出艱苦努力才能達到目標」。

作為經濟火車頭的房地產業自然成為了穩定經濟的「另類救世主」。經歷過去一年的嚴格監管後，中國大陸官方似乎正逐步改變監管政策，「鬆綁」成了關鍵字。

報導引述大陸第一財經稱，今年以來，包括福州、鄭州、哈爾濱、青島等房市熱點城市在內，已有超過60座城市推出穩定房地產市場政策，這些寬鬆政策包括直接給予購房補貼、購房優惠政策、公積金政策寬鬆、降低首套房首付比例。也有一些城市逐步放寬已經實施數年的限購令、限售令。

浙江省衢州市於1日發布「關於促進市區房地產業良性循環和健康發展的通知」，取消限購政策，同時鬆綁限售政策。此前，外地人若要在衢州市購房需要一年社保，而且企業禁止購房。

政策放寬後，非衢州市戶籍家庭、個體工商戶及由自然人投資或控股的企業，視同本市戶籍家庭，可以適用相關的購房政策。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進觀察，3月以來，已有鄭州、哈爾濱、福州、衢州、秦皇島、青島即墨市等6地鬆綁或取消限購、限售政策。

58安居客房產研究院分院院長張波提及，從3月的市場表現來看，大陸部分城市的找房熱度已經開始提升，市場會維持緩慢回暖。