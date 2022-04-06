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陸鐵路貨運 同比增長2.8％

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
陸海新通道中緬印國際聯運班列2日在重慶首發，這是陸海新通道首次開闢直通印度洋的新線路。（新華社）
陸海新通道中緬印國際聯運班列2日在重慶首發，這是陸海新通道首次開闢直通印度洋的新線路。（新華社）

中國國家鐵路集團有限公司5日披露，今年一季度，大陸國家鐵路貨物發送量完成9.48億噸，同比增長2.8%，其中發送電煤3.5億噸，同比增長6.5%。

中新社報導，國鐵集團貨運部人員表示，今年一季度鐵路貨運需求旺盛，保持高位運行。據各地疫情防控需要，鐵路部門開闢綠色通道，累計發送涉農物資4379萬噸、同比增長8.8%。

鐵路部門仍繼續實施電煤保供行動，發揮大秦、浩吉、瓦日等主要煤運大通道作用，主動對接企業需求，實施電煤精準保供，發送電煤3.5億噸，同比增長6.5%，大陸363家鐵路直供電廠存煤保持在21.7天以上。

此外，加強國際聯運組織，優化完善國際聯運方案，保障國際產業鏈供應鏈穩定暢通。中歐班列開行3630列、發送35萬標準箱，同比分別增長7%、9%；西部陸海新通道班列發送17萬標準箱，同比增長56.5%；中老鐵路發送進出口貨物26萬噸，呈現強勁增長態勢。

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